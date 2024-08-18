مشيدًا بتصرف ياسين بونو أمام النصر .. محمد الدعيع: فعلت مثله لكن "جبت العيد"!

أسطورة الهلال يكشف عن موقف محرج له في الملاعب..

المتابع الجيد لظهور محمد الدعيع؛ أسطورة الهلال والمنتخب السعودي، الإعلامي يعلم تمامًا "خفة الظل" التي يتمتع بها، فهو الرجل الذي لا يخجل في السخرية حتى منه نفسه في بعض الأحيان والاعتراف ببعض الأخطاء التي وقع بها.

"الأخطبوط" -كما أطلق عليه الجمهور- ظهر بالأمس عبر برنامج "دورينا غير" لتحليل ديربي الرياض بين الهلال والنصر، حيث نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وسلط الدعيع الضوء على لقطة تقدم المغربي ياسين بونو؛ حارس مرمى الزعيم، بالكرة من أمام مرماه وصولًا لوسط الملعب في تحكم كامل بالكرة رغم قوة الخصم.

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هذه اللقطة لام البعض بونو عليها، بداعي المخاطرة في مباراة مصيرية، لكن الدعيع كان له رأيًا آخر..

"بالعكس تصرف بونو يعطي اللاعبين الثقة، هي محاولة صعبة خاصةً لو أخطأ، هذه ثقة اللاعب بنفسه فهو ليس حارس مرمى وحسب".

وبسؤاله عما إذا كان يفعل مثله خلال مسيرته في الملاعب، أجاب بخفة ظله: "فعلتها كثيرًا، لكن جبت العيد (تعبير سعودي دارج يعني الفشل) مرة وحيدة، عندما كنت بقميص الطائي؛ كان الجو ممطرًا في حائل أمام فريق سوداني، حاولت مراوغة المدافع، لكنني مررت الكرة له فسجل هدفًا".

يذكر أن ديربي نهائي السوبر انتهى بفوز الزعيم برباعية مقابل هدف وحيد، ليفتتح الهلال موسمه الجديد 2024-2025 بأول بطولة على حساب جاره وغريمه التقليدي.