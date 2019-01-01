ياسر المسحل يكشف حقيقة تأجيل الجولة الـ10 من الدوري السعودي

البطولة ستنطلق بعد أقل من 13 يومًا، ولكننا سنجتمع وسنحدد الاستراتيجية المناسبة بالتشاور مع كل الأطراف

كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، حقيقة الأنباء التي أشارت إلى تأجيل مباريات الجولة الـ10 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بسبب مشاركة المنتخب الأول في بطولة خليجي 24 المزمع إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة نهاية الشهر الجاري.

المسحل قال في تصريحات تلفزيونية أن الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لن يتم تأجيلها وستُقام في موعدها على الرغم من ضيق الوقت.

وأضاف المسحل أن البطولة ستنطلق بعد أقل من 13 يومًا، ولكننا سنجتمع وسنحدد الاستراتيجية المناسبة بالتشاور مع كل الأطراف.

اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم كان قد أعلن عن مواعيد مباريات المنتخب السعودي وباقي المنتخبات المشاركة في بطولة خليجي 24، المقرر إقامتها في قطر، حيث سيخوض المنتخب السعودي مباراته الأولى أمام منتخب الكويت يوم 27 نوفمبر على ملعب عبدالله بن خليفة.

وفي الإطار نفسه، أكد المسحل إنه سيجتمع مع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد ورابطة دوري المحترفين والأندية لتحديد كيفية مشاركة المنتخب السعودي في خليجي 24.

ومن المفترض أن تنطلق منافسات الدوري السعودي للمحترفين يوم الجمعة المُقبل 22 نوفمبر الجاري بمواجهة ناديي الحزم والرائد.

يُذكر أن المنتخب السعودي قد وقع في المجموعة الثانية ببطولة خليجي 24 رفقة منتخبات الكويت والبحرين، وعُمان حامل لقب النسخة الماضية.