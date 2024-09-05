"سترون في المستقبل" .. ياسر المسحل يكشف حقيقة الضغط على الأندية ويرد بعد سقوط السعودية أمام إندونيسيا

رسالة حاسمة من ياسر المسحل..

قلل ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة السعودي، من "تعادل" المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام إندونيسيا، مساء يوم الخميس.

السعودية سقطت في فخ التعادل أمام إندونيسيا (1-1)، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثالثة، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

المسحل قال في تصريحات لوسائل الإعلام بعد المباراة: "نحن غير سعداء؛ لكن المشوار لا يزال طويلًا، وحدث لنا نفس الأمر في التصفيات الماضية".

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وأشار رئيس اتحاد الكرة السعودي، إلى أن المنتخبات الآسيوية تطورت بشكل كبير للغاية، مستشهدًا ببعض النتائج؛ مثل فوز البحرين على أستراليا، وسقوط قطر "بطلة القارة" أمام الإمارات.

وأعرب المسحل عن ثقته في جميع اللاعبين السعوديين؛ قائلًا: "سنواصل العمل وسترون نتائج أفضل في المستقبل.. اليوم لم يكن لدينا الخظ".

وفي النهاية.. نفى ياسر المسحل تدخل اتحاد الكرة، لإجبار أي نادٍ على "التخلي" عن النجوم المحليين، لخوض تجربة الاحتراف في الملاعب الأوروبية؛ كما يزعم البعض، لافتًا إلى أن المفاوضات تكون بين 3 أطراف فقط؛ هم "الناديين واللاعب نفسه".