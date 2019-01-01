ياسر المسحل : صدارة المجموعة كان هدفنا قبل مواجهة أوزبكستان

حققنا 3 نقاط هامة في مشوار التصفيات وأبارك للسعوديين هذه النتيجة

عبر ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن سعادته بتحقيق الفوز على أوزبكستان في التصفيات المشتركة لكأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

الأخضر السعودي حقق فوزًا ثمينًا على حساب المنتخب الأوزبكي خارج الديار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات.

المسحل قال في تصريحاته لقناة العربية : "حققنا 3 نقاط هامة في مشوار التصفيات وأبارك للسعوديين هذه النتيجة".

وواصل المسحل : " المشوار مازال طويلاً، ولكن الفوز خارج الأرض وصدارة المجموعة هو ما كنا نطمح له".

وأنهى المسحل تصريحاته : "الهدف كان صدارة المجموعة الرابعة قبل التوقف عن استحقاقات المنتخبات لأربعة أشهر، ونجحنا في تحقيقه".

رينارد ممتدحًا لاعبي السعودية: الموهبة تصنع الفارق

ويواجه المنتخب السعودي ضيفه باراجواي يوم الثلاثاء القادم 19 من شهر نوفمبر على استاد جامعة الملك سعود عند الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

يُذكر أن الفوز رفع رصيد المنتخب السعودي رصيده إلى 9 نقاط ليخطف صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب أوزبكستان عند 6 نقاط في وصافة المجموعة.