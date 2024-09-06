"نُريد أن نفشل مثلهم" .. انتقاد لاذع لتبريرات ياسر المسحل بعد التعادل مع إندونيسيا

تصريحات المسحل عقب التعادل مع إندونيسيا تُثير الغضب

أثار تعليق ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، غضب العديد من الجماهير، بعد تعادل المنتخب السعودي ضد نظيره الإندونيسي.

وفرض المنتخب الإندونيسي التعادل على الأخضر السعودي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الأولى في الدور الثالث، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

المسحل برر التعثر ضد إندونيسيا مؤكدًا على أن المنتخبات الكبرى في آسيا تعثرت هي الأخرى، مثل خسارة أستراليا على أرضها أمام البحرين، وتعادل فلسطين مع كوريا الجنوبية في كوريا، وغيرها من النتائج.

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وعلق الإعلامي بتال القوس عبر برنامجه "في المرمى" على تصريحات المسحل قائلًا: "واحدة من أغرب التبريرات التي رأيتها في مسيرتي الإعلامية".

واختتم القوس تصريحاته قائلًا: "لم يقل الأخ ياسر المسحل فلان نجح نُريد النجاح مثله، يقول هؤلاء فشلوا مثلنا لسنا نحن".