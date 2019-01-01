ياسر القحطاني يُطالب الجماهير بترشيح نجوم مباراة الاعتزال

سيشهد مهرجان اعتزال اللاعب مباراة بين فريق من نجوم العالم سُمي "أصدقاء ياسر" والهلال

كشف اللاعب الدولي السعودي المعُتزل ياسر القحطاني عن رغبته في توجيه الدعوة للعديد من النجوم الذي لعب معهم خلال مسيرتهم مع الهلال في مباراة الاعتزال التي ستُقام الأول من ديسمبر المُقبل.

وسيشهد مهرجان اعتزال اللاعب مباراة بين فريق من نجوم العالم سُمي "أصدقاء ياسر" والهلال الذي قضى ياسر جُل مسيرته الكروية بقميصه.

وقد تحدد أن يكون الأربعاء القادم موعدًا لطرح التذاكر كما أوضح معالي المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على تويتر.

القحطاني غرد عبر حسابه في "تويتر" : "طوال مسيرتي الكروية تشرفت بمزاملة العديد من النجوم.. حققت فيها معهم العديد من الإنجازات والذكريات".

وأضاف نجم الزعيم المُعتزل : "النجوم كلكم تحبونهم وهم نجوم سطعوا في سماء كرتنا السعودية ورفعوا اسمها بمهاراتهم وروحهم وتفانيهم.. وبيسعدني حضورهم ومشاركتهم معي بفريق Y20 💙".

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الهداف الأبرز للزعيم أنهى : "قبل أعلن عن أساميهم ودي أسألكم: مين تتوقعون هالنجوم؟ ومين ودكم يحضر بالمباراة من النجوم اللي زاملتهم؟".

ومن المقرر أن يقود المدرب الأرجنتيني رامون دياز فريق أصدقاء ياسر، وهو الذي سبق أن أشرف على تدريب القحطاني خلال موسميه الأخيرين في الملاعب، 2016-2017 و2017-2018، وقبل إعلانه اعتزال كرة القدم بعد مسيرة تواصلت لـ13 عامًا.

وسيُشارك في مهرجان اعتزال القحطاني الذي سيُقام في الأول من ديسمبر القادم مجموعة من أبرز نجوم الكرة السعودية والخليجية والعربية والعالمية، ومنهم صامويل إيتو وروبين فان بيرسي وفرانشيسكو توتي وأندريا بيرلو.