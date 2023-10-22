فيديو | اقتراح جلب له السخرية! .. ياسر القحطاني يضع خطة إنقاذ المنتخب السعودي

اقتراح غريب خرج به نجم الهلال الأسبق لإنقاذ السعودية، فماذا قال؟

في محاولة من ياسر القحطاني؛ نجم الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، لإنقاذ الأخضر من التراجع الملحوظ الذي يعيشه حاليًا، قدم اقتراحًا، اعتبره الكثيرون غريبًا وفتح باب السخرية عليه.

الأخضر لم يحقق الفوز في أي مباراة منذ إنجاز الانتصار أمام الأرجنتين في افتتاح مشواره في كأس العالم قطر 2022، وفي آخر أربع مباريات له تحت قيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، خسر ثلاث وتعادل في واحدة.

هذا التراجع عرض مانشيو للعديد من الانتقادات، خاصةً في اختياراته للاعبين، وإن كانت الاختيارات أصبحت صعبة في ظل سيطرة العنصر الأجنبي على دوري روشن السعودي، ومعاناة الكثير من اللاعبين المحليين على مقاعد البدلاء في أنديتهم.

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أمام هذا، اقترح القحطاني أن يتم جمع اللاعبين الدوليين الذين لا يشاركوا بصفة أساسية مع فرقهم في نادٍ واحد مشارك في دوري روشن، على أن يقودهم مانشيني أيضًا.

نجم الزعيم الأسبق قال: "على سبيل المثال نادي الرياض، لماذا لا يكون هو نادٍ للمنتخب؟ بمعنى كافة لاعبي المنتخب الذين لا يلعبون في أنديتهم، يتم توقيع عقود معهم في نادي الرياض، ويتولى تدريبهم روبرتو مانشيني ويشاركون في الدوري".

وأضاف: "إنشاء نادٍ جديد صعب، نظرًا للتدرج في الدرجات من الثالثة وصولًا لدوري المحترفين، لذلك اختيار نادٍ من المشاركين بالفعل في دوري روشن هو الأفضل".

هذا الاقتراح عرضه لـ"طقطقة" الكثيرين، إذ كتب أحدهم: "فكرة عجيبة غريبة يمكن حتى بينك وبين نفسك ما تفكر فيها، شلون نادي خاص للاعبين المنتخب فقط! يعني يكون بدون محترفين أجانب مثلًا عكس بقية أندية الدوري؟ ممكن الكابتن ياسر عنده فكرة بس البعض فهمها غلط، ما ندري"، وأضاف آخر: "مشكلة البعض الفلسفة"، بينما علق ثالث: "اعرف أن ياسر القحطاني متحدث لبق وذكي لكن مؤخراً لوحظ عليه بعض الشطحات الرياضية الغريبة!"، أما رابع فكتب: "أنا اقترح أن ياسر القحطاني لا يقترح".

يذكر أن المنتخب السعودي مقبل خلال الفترة المقبلة على افتتاح مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026م، بجانب المشاركة في كأس آسيا في بداية العام المقبل.