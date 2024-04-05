"ياسر الشهراني وافق على الانتقال إلى النصر!" .. كشف مفاجأة كبرى عن نجم الهلال

كواليس مثيرة في مسيرة ياسر الشهراني..

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"صدق أو لا تصدق".. ياسر الشهراني، ظهير أيسر الهلال، وافق في وقتٍ سابق، على الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

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الشهراني أحد قادة الفريق الهلالي؛ حيث يلعب مع الزعيم، منذ صيف عام 2012، محققًا العديد من الإنجازات التاريخية، سواء على المستوى المحلي أو القاري، أو حتى العالمي.

ووفقًا للاعب السابق خالد الغامدي، وافق الشهراني على الانضمام إلى النصر، في صيف عام 2012، قبل أن تتحوّل صفقته إلى الهلال.

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الغامدي قال في تصريحات مع صحيفة "الرياضية": "عندما كنت لاعبًا في النصر، تفاوضت شخصيًا مع ياسر؛ وأبلغني برغبته القوية في اللعب لقلعة العالمي".

وكذّب لاعب النصر الأسبق، حديث الظهير الهلالي المخضرم، بأنه رفض النصر رغم العرض المالي الضخم، وأنه من المستحيل أن يفكر بأي فريقٍ آخر غير الزعيم.

وعن ذلك علق خالد الغامدي: "هذه روايته وهو حر فيها؛ لكن أؤكد لكم.. ياسر الشهراني وافق على النصر، وكان سينضم للفريق؛ لولا تحوّل صفقته إلى الهلال، بطريقة ما".

جدير بالذكر أن الغامدي، لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الفترة من 2011 إلى 2019، قبل الرحيل نهائيًا.

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