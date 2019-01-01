وينكس: ممتن لبوتشيتينو للأبد

تصريحات رزينة لوينكس كما جرت العادة..

عبّر هاري وينكس، لاعب توتنهام هوتسبيرز، عن امتنانه لماوريسيو بوتشيتينو مدرب السبيرز، مؤكدًا أن الفضل يعود له أولًا في أي شيء قد يكون حققه اللاعب في مسيرته حتى الآن.

وينكس حصل على أول عقد احترافي له مع توتنهام في 2014 بعد وصول بوتشتينو ببضعة أشهر، ليحظى بعدها بمشاركة شبه ثابتة داخل الفريق اللندني وحتى هذا الموسم.

لقد شارك الدولي الإنجليزي هذا الموسم في 11 مباراة رفقة السبيرز، إلى جانب وصوله للمشاركة على الصعيد الدولي، وقد أحرز أول أهدافه الدولية منذ أيام قليلة في شباك كوسوفو في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وتحدث اللاعب للصحافة الإنجليزية وقال "لقد قلت عدة مرات وسأقولها دائمًا، لقد حققت كل شيء في مسيرتي بفضل بوتشيتينو، أنا مدين له بذلك إلى الأبد.".

كما أضاف "لقد أعطاني الفرصة، ولم أكن لأكون في وضعي الحالي بدونه. بالطبع كان عليّ العمل بجد من أجل الوصول إلى هنا، لكن الحصول على الفرصة دائمًا هي الخطوة الأصعب وأشكر المدرب للأبد لمنحي الفرصة.".

بوتشيتينو لا يعيش أيامًا وردية مع توتنهام حاليًا، وسط شائعات كثيرة تتردد في الصحافة عن أن قرار إقالته سيصدر قريبًا، في الوقت الذي حددت فيه إدارة دانييل ليفي أسماءً بديلة كيوليان ناجلسمان وكارلو أنشيلوتي وإدي هاو.

"المدرب دائمًا ما يكون سعيد عندما يعود لاعبوه من جديد إلى المعسكر حيث يمكننا وقتها التدرب كفريق واحد مرة أخرى. عندما يذهب كل شخص لمنتخب بلاده وينقسم الفريق، يكون من الصعب التدريب على الأمور التكتيكية وهكذا أشياء."

وأتم "الآن نستعد للكثير من المباريات في المرحلة المقبلة، ستكون فترة الشهرين المقبلين صعبة للغاية علينا. لقد حان الوقت لكي نبدأ الانتصارات ونتقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.".

يذكر أن توتنهام يقبع في المركز الرابع عشر من جدول البريميرليج برصيد 14 نقطة بعدما حقق 3 انتصارات فقط خلال 12 مباراة خاضها، إلى جانب تأهله شبه المضمون إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا رغم هزيمته الثقيلة من بايرن ميونخ بسبعة أهداف لهدفين في لندن.