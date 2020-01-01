ويليان يقرر اللعب لتشيلسي بدون عقد

ويليان يأمل الخروج من الباب الكبير

ينتهي عقد اللاعب البرازيلي ويليان مع فريقه تشيلسي الإنجليزي في نهاية شهر يونيو القادم، ولكن تداعيات فيروس كورونا وما تمر به كرة القدم بسببه وضعت نفسها محوراً لعقود اللاعبين في الفترة المقبلة.

ويليان أبدت عدد كبير من الأندية رغبتها في التعاقد معه بعد رحيله عن تشيلسي في نهاية الموسم منها توتنهام وأرسنال وبرشلونة.

وحسب صحيفة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "فأن اللاعب البرازيلي الذي ينتهي عقده لديه نية في الاستمرار مع تشيلسي بدون عقد في حالة استمرار مباريات الدوري لما بعد 30 يونيو".

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الصحيفة أكدت أن اللاعب الذي ينتهي عقده مع الفرنسي جيرو والإسباني بيدرو، ينوي الخروج من الباب الكبير رفقة البلوز، ولن يرحل بنهاية عقده وسيستمر معت النادي حتى نهاية المباريات.

وقال ويليان في تصريحات تلفزيونية: "من الواضح أن المستقبل ليس مؤكداً لا نعلم ما يمكن أن يحدث، لكن بدون شك سأكون في خدمة تشيلسي حال رغبوا في بقائي معهم".

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تشيلسي كان قد أبدى رغبته في تجديد عقد ويليان ولكن أزمة فيروس كورونا أبعدت الأضواء عن التفاوض حول وجود عقد جديد له في الفترة المقبلة.

يذكر أن الاتحاد الإنجليزي أعلن اليوم بأن الدوري سيظل متوقفاً بسبب فيروس كورونا حتى يوم 30 أبريل المقبل.