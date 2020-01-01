ويليان يقترب من أرسنال بعد تلميحات زوجته

على خطى بيتر تشيك.. هل ينتقل ويليان من تشيلسي إلى أرسنال؟

اقترب النجم البرازيلي ويليان أكثر من الرحيل عن صفوف تشيلسي، ولكن دون أن يرحل عن العاصمة الإنجليزية لندن وفقًا لما تشير إليه المعطيات.

وكان ويليان قد ابتعد عن التشكيل الأساسي لتشيلسي في الفترة الأخيرة ولم يصبح أحد أعمدة الفريق، مما عزز من احتمالية رحيله عن البلوز.

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ومع نهاية عقوبة المنع من التعاقدات بالنسبة لتشيلسي، سيكون لدى الفريق فرصة لتعزيز صفوفه بلاعبين أكثر جودة في مركز الجناج وفي الخط الأمامي بشكل عام.

وفي الوقت ذاته، لمحت زوجة النجم البرازيلي إلى احتمالية أن يكون أرسنال هو الخيار القادم لويليان في حال رحل بشكل رسمي عن صفوف تشيلسي.

ونشرت زوجة ويليان مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عنونت فيه بأن وقتهم قد انتهى، في مشهد يرتدي فيه الأبناء ملابس حمراء.

وصرحت أيضًا بأنها تحب العيش في مدينة لندن، الأمر الذي أكد عليه ويليان نفسه في تصريحات بعد مباراة إيفرتون والتي فاز بها تشيلسي برباعية نظيفة.

وحول تجديد عقده مع تشيلسي قال: "لقد قدم لي النادي عقدًا للتمديد عامين، ولكنني طلبت التجديد لـ 3 سنوات، وبعدها توقف كل شيء"

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يذكر أن ويليان كان مطلوبًا من عدد من الأندية الأوروبية الكبرى خلال السنوات الأخيرة، تلك التي كان أبرزها برشلونة ويوفنتوس ومانشستر يونايتد.