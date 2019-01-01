ويليان: ميسي رائع ولكن رونالدينيو الأفضل

ويليان يقارن بين ميسي ورونالدنينو.. من ترجح كفته؟

قال النجم البرازيلي ويليان جناح نادي تشيلسي إن ليونيل ميسي لاعب مميز للغاية، ولكن رونالدينيو يبقى الأفضل على الإطلاق.

وكان ويليان قد أبدى رأيه من قبل في مسألة رونالدينيو، حيث رأى أنه أفضل لاعب في القرن الحادي والعشرين على الإطلاق.

وحول ذلك، قال ويليان إن كلًا من ميسي ورونالدينيو له دور كبير في كتابة أحد أبرز فصول كرة القدم على مستوى تاريخها.

وأضاف: "ميسي أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم بلا شك، لقد صنع الكثير من الأشياء التي لم يقم بها غيره من خلال البطولات والأرقام القياسية والأداء المبهر"

وتابع: "ولكن بالنسبة لي فإن رونالدينيو هو الأفضل على الإطلاق، في كرة القدم لا يوجد إلا رونالدينيو واحد وهذا ما أقوله دائمًا"

وأردف: "منذ صغري وأنا أقتدي برونالدينيو وأريد السير على دربه، هو معادلة صعبة لأي لاعب كرة قدم خاصة في حال كان برازيليًا"

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يذكر أن رونالدينيو وميسي قد تزاملا في برشلونة لثلاثة مواسم فقط من 2006 إلى نهاية موسم 2008، قبل أن يرحل الدينيو إلى ميلان.