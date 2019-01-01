ويليان: قادرون على تعويض غياب نيمار وميسي الأفضل في العالم

البرازيل ستلعب أمام الأرجنتين ودياً بدون ميسي

يرى ويليان لاعب المنتخب البرازيلي، أن منتخب بلاده يمتلك بعض اللاعبين القادرين على تعويض غياب نيمار بسبب الإصابة، مشيراً إلى أن ميسي هو أفضل لاعب في العالم من وجهة نظره.

ويستعد المنتخب البرازيلي لمواجهة نظيره الأرجنتيني والكوري الجنوبي، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

راكيتيتش وفيراتي وأبرز إصابات التوقف الدولي

وقال ويليان في مؤتمر صحفي اليوم: "عند الحديث عن مباراة البرازيل والأرجنتين، يكون هناك الكثير من الضغوطات في حال الفوز أو الخسارة".

وواصل: "مباراتنا مع الأرجنتين دائماً تكون صعبة، حتى لو كانت ودية، ولكني أعتقد أننا نمتلك كل المقومات لتقديم مباراة إيجابية ونحقق الفوز".

وتطرق لاعب تشيلسي للحديث عن مواجهة الأسطورة ليونيل ميسي وقال: "إنه لاعب رائع، هو الأفضل في العالم، يجب علينا تقليل المساحات عليه ولا نترك له مجالاً للتفكير".

وتستضيف الأراضي السعودية، كلاسيكو الأرض بين البرازيل والأرجنتين يوم الجمعة 15 نوفمبر الحالي.

روباليس: السوبر الإسباني في السعودية ثلاث سنوات وسيكون الأكثر إثارة

وعن زميله في الفريق نيمار قال ويليان: "نيمار لاعب رائع، ولكن في البرازيل لدينا أيضاً لاعبون على مستوى عال لملء غيابه، هدفنا الرئيسي هو أن نلعب كمجموعة واحدة".

وكانت آخر مباراة قد جمعت بين البرازيل والأرجنتين، في نصف نهائي كوبا أمريكا في يوليو الماضي وفيها فاز السامبا بهدفين دون رد.