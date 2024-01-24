"ويليامز" من أبيدجان إلى الباسك.. رحلة 24 ساعة تكفي لإذلال برشلونة وتشافي

يامال ليس ميسي.. وفالفيردي يحدث الضوضاء عامدًا

كتب إرنستو فالفيردي، مدرب أتلتيك بيلباو بيديه سيناريو حزين لفريقه السابق برشلونة، ووضع مدربه الحالي تشافي هيرنانديز في موقف محرج بسبب النتائج السلبية التي يغرق فيها البلوجرانا.

وبعد أيام قليلة من خسارة كأس السوبر الإسباني على يد ريال مدريد، ودع برشلونة كأس ملك إسبانيا، اليوم الأربعاء على ملعب سان ماميس، بعد خسارته بنتيجة (4-2) على يد مضيفه أتلتيك بيلباو، في الدور ربع النهائي من المسابقة.

فالفيردي كان قد تحدث في المؤتمر الصحفي للقاء عما يفعله جيرونا بهدوء في الليجا وتصدره المسابقة، مؤكدًا أن ريال مدريد وبرشلونة يحظيان باهتمام مبالغ فيه، بينما المنافسون يعزفون في وادٍ آخر، وهو ما فعله بنفسه اليوم، حيث استطاع ترويض البارسا ولقن تشافي "المغرور" والذي كان يعتبر نفسه في نزهة، درسًا قاسيًا في فنون الكرة.

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رهان ناجح على عائلة ويليامز

لعق الغاني إينياكي ويليامز، لاعب أتلتيك بيلباو جراحه، بعد وداع منتخب بلاده كأس أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار بسيناريو درامي، حيث فقد "البلاك ستارز" تذكرتي التأهل لثمن النهائي لحساب الرأس الأخضر ومصر، لكنه تغلب على أحزانه واستطاع تسجيل هدف الفوز على برشلونة الليلة.

وأنهت غانا مشوارها في كأس إفريقيا، أمس الثلاثاء، بنقطتين بعد خسارة من الرأس الأخضر وتعادلين مع مصر وموزمبيق، لتعلن الكاميرون إقصائها رسميا بفوزها على جامبيا (3-2).

وعلى الفور غادر إينياكي أبيدجان وتوجه إلى إسبانيا للحاق بمباراة برشلونة، وظن الجميع أن فالفيردي سيريحه بعد هذه الرحلة الطويلة وعدم خوضه أي تدريبات مع الفريق، إلا أن مدرب البارسا الأسبق راهن على النجم الغاني ودفع به مع شقيقه الأصغر نيكو في الشوط الثاني وفاز بالرهان، بعدما سجل كل منهما هدفًا.

لعنة الأهداف المبكرة

يبدو أن برشلونة الآن هو الضحية المفضلة لفرق إسبانيا في بداية المباريات، حيث أدرك المنافسون نقطة ضعف البلوجرانا وكان آخر من استغلها هو أتلتيك بلباو اليوم، من خلال بصمة جوركا جوروزيتا.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن برشلونة تلقى 3 أهداف في الدقيقة الأولى من المباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

وأضافت الشبكة: "هذا هو نفس عدد الأهداف التي تلقاها برشلونة في هذا التوقيت في المواسم الـ18 السابقة مجتمعة (هدفان في موسم 2011-2012، وهدف واحد في 2014-2015)".

هذه الإحصائية بالطبع تدل على أن لاعبي برشلونة يفتقدون إلى الكثير من التركيز في بداية المباريات، وهو ما يحتاج إلى تعامل خاص من المدرب.

يامال.. لن تكون أبدًا ميسي

كان لامين يامال العنصر الهجومي الأنشط في برشلونة، وحصل على مكافأة اجتهاده بتسجيل هدف التقدم لفريقه مع نهاية الشوط الأول بطريقة رائعة ذكرت الجماهير بأهداف الأسطورة ليونيل ميسي.

لكن يامال لم ولن يكون أبدًا ميسي، إذ أن ابن اللاماسيا أهدر هدفين محققين من انفرادين صريحين بالمرمى، كانا كفيلين بحسم اللقاء وقتله في الوقت الأصلي، لكن لمسته الأخيرة يجب أن تتحسن كثيرًا، وهو ما سيصنع منه هدافًا محترفًا للبلوجرانا رغم صغر سنه.

الكأس بدون ريال مدريد وبرشلونة

نعم المربع الذهبي لهذه البطولة العريقة، لن يشهد تواجد الكبيرين ريال مدريد وبرشلونة، وذلك لحساب أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، اللذان احترما الكرة وقاتلا فاستحقا أن ينالا تذكرة العبور لنصف النهائي.

اللافت في النظر أن الفريقين خسرا بنفس النتيجة (4-2) في أقل من أسبوع، وبعد وصول المباراتين إلى الأشواط الإضافية، ما يؤكد وجود أزمة بدنية واضحة يعاني منها الريال والبارسا.

قد يكون الوصول إلى نهائي كأس السوبر الإسباني الأخير في السعودية ولعب كل منهما أكثر من 240 دقيقة في أيام معدودة، سببًا بليغًا في هذا الانهيار بمسابقة الكأس، لكنه أبدًا ليس السبب الوحيد.

فالأيام الأخيرة أثبتت أنه على كارلو أنشيلوتي وتشافي، أن يعملا ألف حساب للمنافسين الذين لم يعد أي منهم صغيرًا، والتفكير الآن في لقب الليجا يجب أين يكون بحرص شديد من المنافسين الحقيقين هذا الموسم (جيرونا وأتلتيكو مدريد).