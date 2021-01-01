ويلشير: تشافي وإنييستا وبوسكيتس؟ جميعًا كانوا في جيبي!

ويلشير يثير الجدل

أثار جاك ويلشير نجم آرسنال السابق ولاعب بورنموث الحالي الجدل من خلال إجابته على إسئلته الجماهير والمتابعين عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ومن خلال ذلك، سأله أحد المتابعين عن تجربة اللعب ضد خط وسط برشلونة الذهبي المكون من تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا وسيرجيو بوسكيتس في وقت كان فيه لاعبًا صاعدًا.

هذا الأمر حدث منذ 10 سنوات وتحديدًا في موسم 2010/2011 حين التقى آرسنال وبرشلونة ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

المزيد من الفرق

وقتها قدم ويلشير مباراة رائعة بالفعل، ولكنه أجاب إجابة مفاجئة حيث ذكر أنه لم يتعلم شيئًا من تشافي ولا إنييستا ولا بوسكيتس، حيث كان الثلاثي في جيبه آنداك.

وكان رد ويلشير نصًا كالتالي: "في حقيقة الأمر لم أستطع أن أتعلم الكثير منهم في تلك الليلة لأن الحقيقة هي أن الثلاثة أمضوا الليلة بأكملها في جيبي"

وكان صاحب الـ28 عامًا قد قضى معظم مسيرته الكروية مع آرسنال، النادي الذي ارتدى شارة قيادته في بعض مباريات موسم 2017-18 نظرًا لإصابة الألماني بير ميرتساكر آنذاك.

فيديو | جاك ويلشير .. من قائد آرسنال إلى الفشل في مراوغة زوجته!

وسخر المشجعون من النجم الإنجليزي الذي عانى من العديد من الإصابات خلال مسيرته الكروية، حيث ذكروه بأن مسيرته لا تقارن بأي من الأسماء التي ذكرها كما لقبوه بلاعب الدرجة الثانية نسبة إلى فريقه الحالي..