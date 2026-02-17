"تصرفاتك طفولية وليونيل ميسي السبب في إنجازاتك"!.. ويسلي شنايدر يفتح النار على أوتامندي بعد استفزازه فينيسيوس جونيور

لقد شوهت عدة أمور، مباراة بنفيكا وريال مدريد (0-1) يوم الثلاثاء، حيث كانت العنصرية المزعومة من جيانلوكا بريستياني تجاه فينيسيوس جونيور، هي أسوأ ما في اللقاء؛ على الرغم من أن ويسلي شنايدر وجّه انتقاداته إلى لاعب آخر، وهو نيكولاس أوتامندي.

وبعد أن وضع فينيسيوس ريال مدريد في المقدمة بهدف رائع، عقب الاستراحة مباشرة، خرجت الأمور عن السيطرة تمامًا في ملعب "دا لوز"؛ وذلك بحصول النجم البرازيلي على بطاقة صفراء أولًا بسبب استفزازه جماهير بنفيكا، قبل أن يحاول أوتامندي تهدئة الأجواء دون أن ينجح في ذلك.

ويقال إن بريستياني "سب" فينيسيوس، وذلك بوصفه بـ"القرد"؛ مما أدى إلى اندلاع مشاجرات، وصلت إلى رفض النجم البرازيلي وزميله الفرنسي كيليان مبابي، مواصلة اللعب لفترة وجيزة.

بعد ذلك تم استئناف المباراة، حيث رأى أوتامندي عند تنفيذ ركلة ركنية؛ أنه من الضروري أن يظهر وشمه الخاص بفوزه ببطولتي "كأس العالم وفيناليسيما" لفينيسيوس، الذي رد على ذلك بالضحك.

"هل تفعل ذلك وأنت مُتأخر 1-0؛ إذًا أنت ليس على ما يرام؟".. هكذا كان رد فعل النجم الهولندي السابق ويسلي شنايدر، محلل Ziggo Sport، على تصرف النجم الأرجنتيني.

وأضاف شنايدر: "أعتقد أن هذا سلوك طفولي حقًا.. لو كنتُ مكان فينيسيوس؛ لقلت له (يا صديقي، أنت لم تفز بكأس العالم، ميسي هو من فاز بها)".

وتابع النجم الهولندي السابق، موجهًا حديثه لأوتامندي: "يجب أن تكون سعيدًا لأن ميسي فعل ذلك من أجلك.. ثم تقم أنت بذلك مع لاعب من ريال مدريد".

وتساءل ويسلي شنايدر، عن عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا التي يمتلكها نيكولاس أوتامندي، بالمقارنة مع فينيسيوس جونيور؛ مطالبًا إياه بعدم القيام بمثل هذه التصرفات، مع الأشخاص الخطأ.