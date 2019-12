وولفرهامبتون ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون وذلك ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020

ولفرهامبتون 0 × 1 مانشستر سيتي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

45+7’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

45+4’ محاولة التسديد من أداما تراوري من على حدود المنطقة لكنه اختل توازنه ومرت الكرة إلى الحارس كلاوديو برافو

45+3’ خطأ لصالح وولفرهامبتون من الجهة اليمنى ضد بيرناردو سيلفا نفذها جواو موتينيو بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

45+2’ تسديدة قوية من روبن نيفيس من خارج المنطقة لكن تصل سهلة بين أحضان الحارس كلاوديو برافو

45+1’ تراجع دفاعي من لاعبي مانشستر سيتي أمام ضغط وولفرهامبتون الذي يبحث عن هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول من المباراة

45’ الحكم يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع

43’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق راؤول خيمينيز لكنها فى منتصف المرمي بين أحضان الحارس كلاوديو برافو

41’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق جوني كاسترو لكن ابعدها الدفاع من قلب المنطقة

40’ انطلاقة من جوني كاسترو من الجهة اليسري ثم ارسلها عرضية تلقاها أداما تراوري من داخل يمين المنطقة بتسديدة قوية لكنها أصطدمت فى الدفاع ومرت بين اقدام وولفرهامبتون على حدود المنطقة

39’ عرضية من ديوجو جوتا من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

38’ ضغط مقتدم من لاعبي ولفرهامبتون على دفاعات مانشستر سيتي في محاولة لاستخلاص الكرة والبحث عن هدف التعادل

36’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة وولفرهامبتون فى منتصف الميدان

35’ توقف اللقاء لسقوط ديوجو جوتا بعد اصطدامه مع نيكولاس أوتاميندي فى كرة مشتركة

34’ خطأ فى منتصف الميدان لمانشستر سيتي بعد تدخل فوي على كيفين دي بروينه

33’ انطلاقة من الجهة اليسري عن طريق ديوجو جوتا الذي ارسلها عرضية لكن ابعدها كايل وولكر إلى رمية تماس

32’ تمريرات فى المنطقة الدفاعية من لاعبي مانشستر سيتي ومحاولات من وولفرهامبتون لإستخلاص الكرة

31’ انطلاقة من أداما تراوري من الجهة اليمني ثم أرسلها عرضية لداخل المنطقة أمسكها الحارس كلاوديو برافو بثبات

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول حيث نجح مانشستر سيتي فى التقدم على صاحب الأرض بهدف من ركلة جزاء نفذها رحيم ستيرليج

28’ تمريرة طولية فى إتجاه رحيم ستيرلينج على حدود المنطقة ليتلقاها بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي

27’ تمريرات فى منتصف الميدان من جانب لاعبي مانشستر سيتي

26’ محاولات من لاعبي وولفرهامبتون لتقدم إلى الأمام والبحث عن هدف التعادل

الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء من رحيم ستيرلينج ليتصدي لها من جديد المتألق روي باتريسيو وترتد أمام رحيم ليسددها فى المرمي بنجاح

24’ جووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق رحيم ستيرلينج

23’ أووووووووووووووه،،،، يارباااااااااااه رحيم ستيرلنج يسدد ركلة الجزاء ويتصدي لها الحارس روي باتريسيو ببراعة ليطق الحكم صافرته لإعادة تنفيذ ركلة الجزاء من جديد

22’ الحكم يطلق صافرته معلنًا عن إحتساب ركلة جزاء للسيتي بعد التأكد من وجود دفعة قوية من المدافع لياندر ديندونكر للاعب رياض محرز

PENALTY CITY! @Mahrez22 fouled in the box and we have a chance from the spot!



🐺 0-0 🔵 #WOLMCI #ManCity pic.twitter.com/k4FQWOMHdE — Manchester City (@ManCity) December 27, 2019

21’ الحكم يتجه نحو الفار للتأكد من وجود ركلة جزاء للسيتي

20’ انطلاقة من رياض محرز من داخل يسار المنطقة ومحاولة المرور من امام المدافع لياندر ديندونكر ليسقط محرز من أجل الحصول على ركلة جزاء لكن الحكم يشير بإستمرار اللعب

19’ ركنية لفريق وولفرهامبتون تنفذ بعرضية على القائم القريب يتلقاها برأسية مات ددوهيرتي لكن أمسكها الحارس كلاوديو برافو بثبات

18’ عرضية من الجهة اليمني عن طريق أداما تراوري لكن الكرة اصطدمت فى ميندي وارتد فى وجه اداما وتحولت إلى ضربة مرمي

17’ هدوء فى مجريات اللقاء وتمريرات متتالية بين أقدام وولفرهامبتون فى منتصف الميدان

15’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من جواو موتينيو لكنها فى منتصف المرمي بين أحضان الحارس كلاوديو برافو

14’ تبديل أول فى صفوف مانشستر سيتي دخول الحارس البديل كلاوديو برافو وخروج سيرخيو أجويرو

تمريرة طولية خطيرة تضع المهاجم ديوجو جوتا فى مواجهة المرمي ليخرج الحارس إيديرسون ويصطدم به ليطلق الحكم صافرته معلنًا بوجود خطا على حدود المنطقة وبطاقة حمراء من نصيب إيديرسون حارس مرمي مانشستر سيتي

11. RED CARD | Ederson commits himself and fouls Jota who was in the clear on goal and the Brazilian is sent off.



🐺 0-0 🔵 #WOLMCI #ManCity — Manchester City (@ManCity) December 27, 2019

11’ اوووووووووووووووه،،،،، بطاقة حمراء مباشرة فى وجه الحارس إيديرسون مورايش

10’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي مانشستر سيتي

7’ توقف اللقاء لسقوط بنجامين ميندي والمدافع لياندر ديندونكر بعد إصطدامهم فى كرة مشتركة ودخول الطاقم الطبي

6’ تمريرة طولية من رودريجو هيرنانديز فى إتجاه المنطلق على الجهة اليسري بنجامين ميندي لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

5’ محاولة التوغل من آداما تراوري من داخل يمين المنطقة لكن الكرة طالت وتحولت إلى ضربة مرمي

4’ انطلاقة من رياض محرز من الجهة اليمنى ومحاولة التوغل والتسديد لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

2’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي فى منتصف الميدان

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / اريك جارسيا / أنخيلينيو / إيلكاي جوندوجان / فيليب فودين / كلاوديو برافو / جواو كانسيلو / اوليكساندر زينتشينكو

مانشستر سيتي: يبدأ المدرب جوسيب جوارديولا بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من إيديرسون مورايش / كايل وولكر / فيرناندينيو / نيكولاس أوتاميندي / بنجامين ميندي / كيفين دي بروينه / رودريجو سيلفا / رياض محرز / سيرخيو أجويرو / رحيم ستيرلينج

البدلاء / بيدرو نيتو / جون رادي / ريان بينيت / ماكس كيلمان / خيسوس فاييخو / روبن فيناجري / باتريك كوتروني

ولفرهامبتون: يبدأ المدرب نونو سانتو بطريقة (3/4/3) وتضم كلًا من روي باتريسيو / لياندر ديندونكر / كونور كوادي / غانم سايس / مات دوهيرتي / جواو موتينيو / روبن نيفيس / جوني كاسترو / أداما تراوري / راؤول خيمينيز / ديجو جوتا

تشكيل الفريقين:

في المقابل انتهت مباراة وولفرهامبتون ونورويتش سيتي بفوز الذئاب على الكناري بهدفين لهدف ليستعيد نغمة الانتصارات مجددًا بعد السقوط في الأسبوع الماضي أمام توتنهام في الثواني الأخيرة ليستعيد ترتيبه السادس مؤقتًا.

تمكن مانشستر سيتي من تقليص الفارق مع ليستر سيتي بعد أن تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، سعيًا لمواصلة الضغط على ليفربول في ما تبقى من الموسم على غرار ما حدث في السنوات القليلة الأخيرة.



أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة مانشستر سيتي ضد وولفر هامبتون في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./