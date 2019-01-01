وودوارد يعد جمهور اليونايتد بتطوير في النادي وليس بصفقات!

هل يدرك هذا الرجل ما يُعانيه المانيو حاليًا؟

كشف إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، أن النادي بصدد إجراء تطوير هائل في منشآته الرياضة ممثلة في الأولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر، وكارينجتون، حيث تُقام تدريبات الفريق.

اليونايتد يعيش حالة صعبة على المستوى الكروي في الآونة الأخيرة، حيث تراجع ترتيبه في الدوري الإنجليزي ليصير التاسع برصيد 17 نقطة وبفارق 9 نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ولكن بدلًا من التركيز على دعم الفريق الذي يُعاني بوضوح في العديد من المراكز، وعد وودارد جماهير ناديه بأن هناك العديد من التحسينات التي ستطرأ على المنشآت الخاصة بالنادي، وربما على المدى البعيد قد يتغير الأولد ترافورد ويتم توسعته أكثر فأكثر.

وودوارد في تصريحات إعلامية قال "نقوم حاليًا بمراجعة كبيرة جدًا في مكاننا الحالي وما ينبغي أن نكون عليه، نضع بعين الاعتبار جميع المنشآت التابعة للنادي لنقرر ما سنفعله بها في الفترة المقبلة.".

"أهدافنا في الاستاد أن يكون آمنًا ومكتمل السعة وصاخبًا، يمكن أن نزيد الصخب من خلال زيادة مقاعد الجماهير، ولكن يجب أن نفعل ذلك بالطريقة الصحيحة. ليس لدينا حاليًا خطط لزيادة السعة."

مانشستر يونايتد يرصد 100 مليون لشراء أهم أهدافه الشتوية

كما أضاف "لكنني لا أقول أن هذا لن يحدث عن المدى الطويل، إذا ما غيرته بالكامل فقد تُغير الأجواء بداخله أيضًا. نحن نفكر الآن في خطط تجعل الأولد ترافورد يستمر في استثنائيته، جزء من الزخم حول الملعب وجاذبيته هو أنه أُسس في عام 1910.".

ملعب الأولد ترافورد دائمًا ما كان عرضة للانتقادات من قبل مدربي اليونايتد، فلا يُنسى تصريح جوزيه مورينيو الشهير، عندما كان على رأس القيادة الفنية للمانيو، والذي قال فيه أن الجمهور وكأنه جمهور سينمائي وليس جمهور كرة قدم يشد من أزر لاعبيه.

عمومًا، أنهى وودوارد حديثه بقوله "رؤيتنا هي ألا نُغير شكل الملعب بشكل جذري، إذا كان لديك الأولد ترافورد كما هو ولكن مع بعض التحديثات التي تبقي على عبق التاريخ فيه، فإن هذا هو الشيء الذي نريده ونبحث عنه.".

الجدير بالذكر أن وودوارد كان قد أشار إلى أن سوق الانتقالات الشتوية المقبل لن يشهد دخولًا قويًا من اليونايتد فيه، وألمح إلى أن الأموال التي ستصرف ستكون أغلبها إن لم يكن كلها في الميركاتو الصيفي للموسم المقبل.