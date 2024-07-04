وهل أفادكم هذا في كأس العالم؟ هكذا يحمي منتخب ألمانيا خططه من "جواسيس الخصوم!" في يورو 2024

يتمنى المانشافت أن تؤتي تلك الإجراءات ثمارها..

يدرك منتخب ألمانيا جيدًا ألا هامش للخطأ في يورو 2024 التي يطمح من خلالها أن يصالح جماهيره بعد فترة من الإخفاقات، خصوصًا وأن البطولة القارية تقام على أرضه وبين جماهيره.

لذلك، يرغب في الوصول لأفضل مستوى ممكن، وهو ما يفعله في البطولة إلى الآن إذ يعد من بين أقوى منتخباتها وأهم مرشحي الفوز باللقب.

صحيفة "بيلد" أشارت إلى جانب هام يعتمد عليه المدرب يوليان ناجلسمان ومسؤولو الكرة في ألمانيا لعدم تسريب خططهم وتكتيكاتهم للخصوم، بدءًا من إقامة سياجين طويلين في موقع تدريباتهم في بافاريا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أيضًا هناك شرطة على خيول تحيط بالمعسكر من كل حدب وصوب، ويمنع حديث أي من الغرباء للاعبي ألمانيا، كما أن أفراد طاقم ناجلسمان يحرصون على تشغيل الأغاني بصوت عال لعدم سماع تكتيكاتهم في محيط الملعب.

يذكر أن منتخب ألمانيا كان قد اتخذ نفس الإجراءات في مونديال قطر 2022، وانتهى الأمر بخروجهم من دور المجموعات!.