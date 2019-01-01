وهبي الخزري الأفضل في تعادل تونس مع أنجولا

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

فاز وهبي الخزري مهاجم منتخب تونس بجائزة لاعب مباراة فريقه ضد أنجولا في افتتاح مشوار الطرفين في كأس أمم أفريقيا 2019.

وأقيمت المباراة على ملعب السويس الجديد، وانتهى شوطها الأول بتقدم نسور قرطاج بهدف يوسف المساكني من ركلة جزاء، ولم ترض أنجولا بالخسارة وسجل دجالما كامبوس هدف التعادل قبل النهاية بـ17 دقيقة.

رسميًا - المساكني أول تونسي يسجل في 4 نسخ متتالية لأمم أفريقيا

واختارت اللجنة المنظمة مهاجم سانت إتيان الفرنسي كأفضل لاعب في المباراة، وقد نال هذا الاختيار انتقادًا لاذعًا من نبيل معلول الذي وصف اللجنة الفنية بالفاشلة، مؤكدًا أن لاعبين مثل وجدي كشريدة كانوا أفضل كثيرًا.

واختلف كذلك زوار الحساب الرسمي للنسخة العربية من موقع جول على تويتر مع هذا الاختيار، مفضلين التصويت لصالح يوسف المساكني الذي فاز بلقب الأفضل في المبارة بنسبة تصويت بلغت 62%.

يُذكر أن مجموعة تونس تضم بجانب أنجولا كلًا من موريتانيا ومالي، وسيلتقي المنتخبان بعد قليل.