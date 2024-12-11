بعد الإعلان الرسمي .. قرار عاجل من ولي العهد بشأن كأس العالم 2034

تعرف على قرار ولي العهد بشأن المونديال

اتخذ الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، قرارًا عاجلًا بشأن استضافة المملكة لمنافسات بطولة كأس العالم 2034، بعد قرار الاتحاد الدولي "فيفا" اليوم الأربعاء.

واتخذ "فيفا" قراره بشأن تزكية الملف السعودي، لاستضافة كأس العالم 2034، في حدث استثنائي بأن تقوم دولة واحدة باستضافة الشكل الجديد للمونديال بمشاركة 48 فريقًا.

وأعلن ولي العهد قراره بتأسيس "الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034"، عقب الإعلان بفوز السعودية باستضافة المونديال.

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كما قرر الأمير محمد بن سلمان أن يكون هو رئيس الهيئة العليا لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

يُذكر أن ملف السعودية قد حصل على أعلى تقييم في تاريخ الملفات المرشحة لاستضافة بطولات كأس العالم، وذلك بتقييم 419.8 من 500.