وليد معاذ يتحدث عن مستقبل عمر السومة ومصير الانتخابات

فجّر وليد معاذ، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن مستقبل النجم السوري الكبير عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

السومة رحل عن النادي الأهلي، بعد هبوط الفريق إلى دوري يلو للدرجة الأولى؛ حيث انتقل إلى العربي القطري في صيف 2022، ولمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة، قبل أن يعلن العودة مجددًا.

وكشف معاذ في تصريحات لبرنامج "كورة"، عن عدم حسم مصير السومة حتى الآن؛ قائلًا: "بعيدًا عن العاطفة، اللاعب سيبقى في حال لم يكن أمامي أي اختيار غيره".

وأوضح رئيس النادي الأهلي، أنه إذا توفر أمامه، بعض الخيارات الهجومية، أفضل من اللاعب السوري، سيتم الاستغناء عنه، في الميركاتو الصيفي.

الصفقات الجديدة.. وموقفه من انتخابات النادي الأهلي

وبخصوص التوقيع مع الثلاثي عبدالله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي، شدد معاذ، على أنه ليس لديه أي شك في لعبهم مع الفريق، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024، على الرغم من قضية الحرمان من التعاقدات.

وأضاف: "لا يوجد عندي شك 1 في المليون، أن قضية الحرمان من التعاقدات، سيتم حلها.. ولو لم استطع القيام بعملي، سوف أقدم استقالتي فورًا".

وعلى جانب آخر.. أكد وليد معاذ، رئيس مجلس إدارة الأهلي، على أنه لم يحسم مستقبله حتى الآن، بالترشح لرئاسة النادي من عدمه، في الانتخابات القادمة، واعدًا الجماهير أنه سيواصل عمله، حتى آخر يوم.

وتابع: "لم أحصل على ريال واحد فقط، من عملي في النادي الأهلي.. أنا أعشق هذا الكيان وأقدر الأزمة المالية التي يُعاني منها".

وأعلن رئيس الأهلي الحالي، عن مفاجأة من العيار الثقيل؛ بإمكانية صدور قرار من وزارة الرياضة، بتمديد فترة تكليف مجلسه، لمدة عام آخر.

جدير بالذكر أن وزارة الرياضة كلفت معاذ لرئاسة النادي الأهلي، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023؛ بعد رحيل مجلس إدارة ماجد النفيعي.