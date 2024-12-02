حارس مرمى النصر السابق: نجلي هلالي وكنت سأضرب علي البليهي في هذا الموقف

تصريح قد يُغضب الجمهور النصراوي من نجمه السابق

فاجأ وليد عبد الله، حارس مرمى الدرعية الحالي والنصر سابقًا، الجمهور النصراوي بالكشف عن أن نجله أحد مشجعي الهلال، مبديًا احترامه لوجهة نظر الابن وتقبله للأمر.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الحارس السعودي أحد إنتاجات قطاع الشباب في نادي الشباب، لكنه انضم للنصر في يناير 2017 واستمر معه حتى رحل إلى الدرعية بنهاية عقده في الصيف الماضي، وقد تُوج مع العالمي بعدة ألقاب أبرزها الدوري السعودي موسم 2018-2019.



الموضوع يُستكمل بالأسفل

صاحب الـ38 عامًا تحدث خلال حضوره في برنامج "الحصة الأخيرة" السعودي عن غضبه من علي البليهي مدافع الهلال في بعض المواقف، مشيرًا إلى أنه كان سيضربه حين قام بغرس علم الهلال في ملعب الأول بارك.





GOAL

إذ قال "البليهي صديقي ولكني كنت أتمنى منه الابتعاد عن تصرفات كان في غنى عنها، أبديت رد فعل قوي حين قام بغرس العلم وكنت متجه له ناويًا ضربه، لكنه صديقي والأمر انتهى فيما بعد".



من الملعب إلى الدانسفلور! نشوفكم في ساوندستورم 24!

اشتر تذكرتك الآن، واحصل على خصم 15% مُستخدمًا كود الخصم GOALSS24

وأتم حول الهلال "ولدي فيصل هلالي، ليس لدي مشكلة في الأمر فكل فرد في العائلة لديه حرية اختيار ناديه الخاص به، والهلال فريق كبير".