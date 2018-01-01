وليد صلاح الدين: اعتدنا على مواجهة الكبار وجاهزون للهلال

الاتحاد السكندري يواجه الهلال السعودي في نصف نهائي بطولة زايد للأندية العرب الأبطال

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أن فريقه جاهز لمواجهة الهلال السعودي في دور الثمانية من بطولة زايد للأندية الأبطال.

وأسفرت قرعة دور الثمانية من البطولة على وقوع الاتحاد في مواجهة الهلال، علي أن تكون مباراة الذهاب في السعودية والإياب في مصر.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات عقبت القرعة: "اعتدنا على مواجهة الفرق الكبيرة، أتحدى أي شخص أن يتنبأ بنتيجة أي مباراة من مباريات الدور الحالي".

وواصل: "نجحنا في إقصاء الترجي ثم الزمالك، نستمد قوتنا من جماهير الفريق وروح اللاعبين داخل الملعب، كل تلك العوامل قادره على إيصالنا للمباراة النهائية".

الجدير بالذكر أن الفائز من مباراة الاتحاد والهلال، يواجه الفائز من مباراة الوصل الإماراتي والأهلي السعودي في قبل نهائي البطولة.