وليد سليمان يعود لتدريبات الأهلي الجماعية

عاد النجم المخضرم وليد سليمان للانتظام من جديد في تدريبات فريقه الأهلي الجماعية

انتظم وليد سليمان مجددًا في تدريبات الأهلي الجماعية بعد غيابه عنها يوم أمس.

وكان النجم المخضرم قد حصل على يوم راحة إضافي بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر ليغيب عن مران الأمس الجماعي.

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وتضمن مران اليوم جانب بدني تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، كما أجرى الجهاز الفني عددًا من الجمل الفنية التي تطبيقها عمليًا في المران.

وأوقف فايلر المران للحديث مع اللاعبين عن الأخطاء وكيفية إصلاحها وعن بعض التعليمات الفنية.

ويخوض الأهلي تدريباته حاليًا في القاهرة قبل انطلاق المرحلة الأولى من فترة الإعداد بإقامة معسكر خارجي في الإمارات قبل العودة واستكمال التدريبات في مقره بالجزيرة.

وقد واصل المدافع محمود متولي خوض برنامجه التأهيلي الخاص للشفاء من الإصابة العضلية التي لحقت به خلال مواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري.