فيديو | وليد الفراج يولعها: ليفربول وافق على بيع صلاح للاتحاد ولكن هذا هو العائق الوحيد!

مفاجآت كبرى في صفقة محمد صلاح

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فجّر الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مفاجأة من العيار الثقيل، عن صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.

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الاتحاد يحاول منذ عدة أسابيع، التعاقد مع صلاح، في الميركاتو الصيفي الحالي، وتسجيله بدلًا من البرتغالي الشاب جواو فيليبي "جوتا"، الذي يخطط النادي، لنقله إلى أي فريقٍ سعودي آخر، على سبيل الإعارة.

وأعلن الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، موافقة ليفربول، على بيع محمد صلاح مبدئيًا؛ حيث أنه مستعد لبدء المفاوضات مع العميد الاتحادي؛ لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

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وكشف الإعلامي الرياضي الشهير، عن أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للعملاق الإنجليزي، هو العائق الوحيد أمام إتمام الصفقة؛ حسب ما وصله من معلومات حصرية.

وأشار إلى أن كلوب، غير مقتنع بـ"الاستغناء" عن نجم كبير آخر في فريقه؛ بعد رحيل الثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو وفابينيو والإنجليزي جوردان هندرسون، إلى الأهلي والاتحاد والاتفاق على التوالي.

وأكد الفراج، على أن صندوق الاستثمارات ومسؤولي نادي الاتحاد، يضغطون بقوة حاليًا على المدرب الألماني؛ من أجل حسم الصفقة، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

وطمأن وليد الفراج، جماهير نادي الاتحاد، بوجود خطة بديلة، حال فشل صندوق الاستثمارات، في حسم صفقة صلاح؛ قائلًا: "الفريق لن يستمر بنفس هذه العناصر، في الموسم الرياضي الحالي".

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