"تعشى نواشف أنت لاقي!" .. وليد الفراج ينفعل على مشجع بسبب كأس الخليج

رد فعل مفاجئ من وليد الفراج..

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، تعليقًا مفاجئًا على أحد المتابعين، الذي قلّل من إنجاز المنتخب السعودي، في العبور إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

المنتخب السعودي حقق فوزًا كبيرًا على العراق، بنتيجة (3-1)، وأقصاه من كأس الخليج، لينتزع الأخضر بطاقة الصعود إلى دور الأربعة، ويضرب موعدًا مع سلطنة عمان، الثلاثاء، على ملعب جابر المبارك في الصليبيخات.

وتلقى الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، رسالة متابع، طالب بعدم المبالغة في الاحتفال بين لاعبي المنتخب السعودي، واصفًا كأس الخليج، بأنها بطولة ودية، ومن يشاهد الفرحة يشعر بأنها بطولة آسيا أو تأهل لكأس العالم.

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وانفعل الفراج على المشجع، مطالبًا إياه بالكفّ عن تلك الكلمات، خاصة وأن المنتخب السعودي لم يتوج بالبطولة حتى الآن، مضيفًا "هل فزت بدورة الخليج (عشان تتشرط)؟ واضعين بخاري وتقول لا أريد (دجاج مشوي)، تعشى نواشف أنت لاقي؟".

ويبحث المنتخب السعودي عن الفوز باللقب الخليجي الرابع، بعد غياب طويل منذ نسخة خليجي 16، والتي أقيمت بالكويت في الفترة بين 26 ديسمبر 2003 وحتى 11 يناير 2004.

واستهل المنتخب السعودي مشواره في خليجي 26، بالخسارة أمام البحرين بنتيجة (2-3)، في الجولة الأولى، قبل أن يستعيد توازنه بانتصار صعب على اليمن (3-2) بالجولة الثانية، ثم انتفض الأخضر ليحقق فوزًا كبيرًا على العراق، حامل اللقب، بنتيجة (3-1)، ليحتل وصافة المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع البحرين، متصدرة الترتيب، بأفضلية المواجهات المباشرة.