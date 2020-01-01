وليد الفراج يكشف موعد عودة مباريات الدوري السعودي

وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت عن إيقاف النشاط الرياضي في المملكة خوفًا من تفشي فيروس كورونا

كشف وليد الفراج الإعلامي السعودي الشهير عن توقعاته لموعد عودة منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعد توقف النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وخلال برنامج الدوري مع وليد أكد الفراج، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يرفض بشكل قاطع إلغاء مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019- 2020.

ويأتي تأكيد الفراج عقب تعليق مباريات الدوري منذ يوم 14 مارس الماضي؛ كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وبحسب مصادر الفراج، فأن اتحاد القدم بالاتفاق مع وزارة الرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل سيُصدر قرارات هامة قبل العاشر من إبريل الجاري.

وأضاف أن اتحاد القدم سيستكمل مباريات الموسم في شهر أغسطس المقبل، وأن الموسم لن يُلغى حتى لو تم تعليقه لمدة 6 أشهر.

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يُذكر أن وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت عن إيقاف النشاط الرياضي في المملكة خوفًا من تفشي فيروس كورونا وحرصًا على سلامة الجميع.