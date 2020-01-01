وليد الفراج يكشف الحالة التي سيتم فيها إلغاء الدوري السعودي

كانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت منذ أسابيع إيقاف النشاط الرياضي في المملكة

فجر وليد الفراج مفاجأة قد تكون صادمة لبعض جماهير الكرة السعودية، بعدما كشف في برنامجه عن احتمالية إلغاء الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت منذ أسابيع إيقاف النشاط الرياضي في المملكة، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي تصريحاته عبر برنامج "الدوري مع وليد" قال الفراج أن استمرار الموضع بنفس النمط حتى شهر أغسطس قد يؤدي إلى إلغاء البطولة.

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ويُحيط الغموض بمستقبل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث لا توجد رؤية مُحددة لعودة البطولة حتى الآن.

وكانت مصادر صحيفة "الرياضية" قد أشارت إلى أن الاتحاد السعودي والرابطة أبلغا الأندية بالموعد المبدئي لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والمسابقات الأخرى، تمهيدًا لعودة النشاط الرياضي إلى وضعه الطبيعي.

التقارير قالت إنه تم تحديد منتصف أغسطس بشكل مبدئي حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر للموسم بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في البلاد.

يُذكر أن تحديد موعد عودة النشاط الرياضي ودوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، سيكون من اختصاص الجهات الصحية في البلاد.