"تركب طيارة عشان توصل للاتحاد!" .. وليد الفراج يسخر من النصر ردًا على طلب مشجع بالاعتذار لـ"نادي العالمية"

ماذا قال الفراج؟

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة ساخرة من فريق الكرة بنادي النصر، ردًا على طلب أحد المتابعين بالاعتذار لفارس نجد، كاشفًا عن وضع الفريق في المنافسات الرياضية خلال السنوات الأخيرة.

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وتلقى الفراج رسالة من متابع، بضرورة الاعتذار للنصر، قائلًا "تعرف تاريخيًا من هو أول نادي شفته بالعالمية، تقول إنه بره المنافسة"، ليرد الإعلامي بالاطلاع على وضع الفريق في المنافسة بمسابقتي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، في آخر 5 مواسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، تعليقًا على تواجد النصر في المركز الرابع بدوري روشن، بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر، "تركب طائرة كي تصل للأول"، مستعرضًا جدول البطل والوصيف في آخر 5 مواسم، حيث كان النصر وصيفًا للدوري 3 مرات، خلال نسخ 2020 و2023 و2024 أمام الهلال "مرتين" والاتحاد.

أما عن كأس الملك، فإن النصر احتل الوصافة مرتين في نسختي 2020 و2024، وكلتاهما أمام الهلال، ليعلّق الفراج قائلًا "النصر لأخذ هذا ولا أخذ ذاك"، تعليقًا على عدم فوزه بالبطولتين.

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ويحتل النصر المركز الرابع في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، كما ودع الأصفر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور الـ16، بالخسارة أمام التعاون، فيما حجز رفاق كريستيانو رونالدو، مقعدًا في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يحتل المركز الثالث في مجموعة الغرب، برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر والأهلي الوصيف.