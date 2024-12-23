"هناك مرشح يريدونه" .. وليد الفراج يرد على طلبات رحيل المسحل برسالة تثير الجدل بين الجماهير السعودية

ماذا قال وليد الفراج؟

أثار الإعلامي الرياضي وليد الفراج، جدلًا واسعًا بين الجماهير السعودية، بشأن حديثه حول مطالبة بعض الجماهير برحيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، في ظل تراجع نتائج المنتخب الأول في الفترة الأخيرة.

المنتخب السعودي لا يزال يبحث عن انتصار الأول في الولاية الثانية للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وذلك بعد خسارته أمام البحرين بنتيجة (2-3)، على ملعب جابر الأحمد، ضمن حساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية، في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

وعلّق الناقد الرياضي حمد الفهيد، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، بأن البعض لا يهمهم المنتخب، ويريدون رحيل ياسر المسحل، في المقام الأول، وهذا ما هدفهم منذ قيادة مانشيني، المدرب السابق للأخضر، بألا يرحل بمفرده، ولكن يذهب معه اتحاد الكرة، وفق قوله.

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ورد الفراج على مقولة الفهيد، بأن المنظومة بأكملها بها مشكلة، بينما قال ضاحكًا إن الجماهير لديها مرشح معين، يريدونه بدلًا من ياسر المسحل، وهم يبغون أن يرسل المسحل ويأتي (فلان) آخر، مضيفًا "ولكن من هو؟" ولم يعقّب.

هذا التصريح أثار استياءً بين عدد من المتابعين، عبر منصة (إكس)، والذين اتهموا الفراج بالاستماتة في الدفاع عن إدارة ياسر المسحل فقط، دون اعتبار نتائج المنتخب السعودي، كما تساءل متابعون حول الإنجازات التي حققها الأخضر مع المسحل.

وعاد رينارد لتولي قيادة المنتخب السعودي، خلفًا للإيطالي روبرتو مانشيني، إلا أن الأخضر استهل مشواره مع المدرب الفرنسي، بالتعادل السلبي مع أستراليا، ثم الخسارة أمام إندونيسيا بهدفين دون مقابل، في تصفيات كأس العالم 2026، وذلك قبل أن يستهل مشواره في كأس الخليج، بخسارة جديدة مع هيرفي، أمام البحرين.