"دوري روشن يُجهز منتخب المغرب وليس السعودية" .. تعليق مثير من وليد الفراج!

تعليق غاضب من وليد الفراج بعد تعثر الأخضر أمام إندونيسيا

انتقد الإعلامي وليد الفراج المستوى الذي ظهر عليه المنتخب السعودي، خلال مواجهة إندونيسيا، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتعادل الأخضر بهدف لمثله ضد إندونيسيا، بالجولة الأولى ضمن منافسات الدور الثالث، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال.

وقال الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد": "الجميع توقع أن السعودية محظوظة بخوض أول مباراة أمام أضعف منتخب بالمجموعة وعلى أرضه، وأن الانطلاقة ستكون سهلة".

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وواصل: "التعادل أمام إندونيسيا على أرضنا كارثة، وكما يقولون الكتاب باين من عنوانه، والمنتخب الإندونيسي كان بمثابة المقبلات لنا، وصاروا طبق رئيسي، وأخاف أن نتحول إلى حلويات".

وأضاف: "أزمة المواهب في المنتخب السعودي والكرة السعودية واضحة، وتأثير عدد اللاعبين الأجانب أصبح واضح أيضًا، ومحاولة التوازن بين صناعة دوري قوي بعدد كبير من الأجانب، وفي نفس الوقت تصنع منتخب".

وليد أوضح: "يحدث ذلك فقط عندما يكون عدد اللاعبين في المباراة مع المنتخب محترفين، وبالتالي يحدث التوازن بين الاحتياطيين في الدوري مقابل المحترفين بالخارج، والمنتخب الإندونيسي يمتلك 12 لاعبًا يحترفون بالخارج".

وضرب الفراج مثالًا في مركز حراسة المرمى، حيث قال: "متى آخر مرة رأيت محمد العويس يلعب أساسيًا في الدوري مع الهلال؟ يعني دوري روشن أصبح يُجهز المنتخب المغربي أكثر من السعودي، هذا مثال".