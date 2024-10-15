"دعك من الأفلام الهندي فأنت لست رئيسًا لإدارة شركة!" .. وليد الفراج ينفعل على روبرتو مانشيني ويحذر: "الطقطقة بدأت"

الوضع في المنتخب السعودي أصبح خطيرًا..

فتح الإعلامي الرياضي وليد الفراج، "النار" على الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ بعد التعادل مع البحرين، مساء اليوم الثلاثاء.

منتخب السعودية سقط في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام نظيره البحريني، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

الفراج سخر عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، مساء اليوم الثلاثاء، من مانشيني؛ موجهًا رسالة إليه بالقول: "بلاش أفلام هندي.. أنت لست رئيسًا لمجلس إدارة شركة، كي تقوم بعرض إحصائيات في المؤتمرات الصحفية؛ تثبت تقوق المنتخب السعودي على منافسيه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحذر الإعلامي الرياضي من وضع الكرة السعودية؛ قائلًا: "نحن في حالة (911 طوارئ) الآن.. الناس بدأت (تطقطق علينا)؛ بسبب الأموال التي قمنا بدفعها على القطاع الرياضي وكرة القدم".

وطالب وليد الفراج باتخاذ "قرارات عاجلة" من قِبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشددًا على أن ما يفعله مانشيني من استحواذ في المباريات؛ ليس "كرة حديثة" أبدًا.

وأضاف: "إذا كانت هذه هي الكرة الحديثة، بلاش منها أحسن، رجعونا إلى زمن الكرة القديم"، مشددًا على أن المواهب السعودية بدأت تختفي مع هذا المدرب الإيطالي.

وفي النهاية.. أعرب الفراج عن دهشته من عدم استعانة مانشيني، بمهاجمين من دوري يلو للدرجة الأولى؛ في ظل سيطرة الأجانب على مركز رأس الحربة، في أندية دوري روشن للمحترفين.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية رفع رصيده بهذا التعادل، إلى 5 نقاط في "المركز الثالث" بجدول ترتيب المجموعة الثالثة من التصفيات، وبفارق الأهداف عن البحرين "الرابعة" وأستراليا "الوصيفة"، و5 نقاط عن اليابان "المتصدرة".