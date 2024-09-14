"جهزنا الذبائح والعالمي لم يحضر" .. وليد الفراج يقصف مشجع نصرواي بعد الكلاسيكو

النصر أفلت من حلقة ساخرة!

سيطرت مباراة الكلاسيكو بين النصر وضيفه الأهلي التي انتهت بتعادل مثير (1-1)، أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على ساحة النقاش الجماهيرية.

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وكعادته، فتح الإعلامي السعودي وليد الفراج، مقدم برنامج "أكشن مع وليد" على فضائية "أكشن MBC" بابًا لمشاركات الجماهير عن المباراة، حتى أنه تعرض لهجوم من أحد المشجعين للعالمي.

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وقال المشجع: "النصر لم يفلت من الهزيمة، لكنه أفلت من وليد الفراج، لأن العالمي لو كان قد خسر، لشاهدنا حلقة مميزة من وليد"، في إشارة إلى أن الإعلامي السعودي كان ليقدم حلقة ساخرة من فريقه.

ورد وليد الفراج على المشجع النصراوي ضاحكًا: "والله أنت ظلمتني، كنت قد جهزت مع فريق الإعداد احتفالية للنصر، لكن للأسف لا فائدة من الفريق، ياما ذبحنا الذبايح لكن الضيف ما يجي".

وكان النصر متأخرًا، حتى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع على ملعبه بهدف سجله الإيفواري فرانك كيسيه للأهلي، قبل أن ينقذ بسام الحريجي أصحاب الأرض بهدف تعادل قاتل (90+9). وبعد مباراة الأمس، رفع النصر رصيده إلى 5 نقاط من التعادل في مباراتين وفوز وحيد، بينما يأتي الأهلي خلفه بفارق نقطة واحدة، بعد مرور 3 جولات.