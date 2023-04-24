وليد الفراج محذرًا تاليسكا: لا تحاول الهروب، عيون النصراويين تُراقبك

تاليسكا جدد عقده مع النصر مؤخرًا

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حذر الإعلامي وليد الفراج مهاجم النصر أندرسون تاليسكا من محاولة الهروب من لعب المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، مشيرًا إلى أن عيون النصراويين ستراقبه جيدًا خلال مواجهة الوحدة مساء اليوم.

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النصر سيواجه الوحدة في نصف نهائي كأس الملك مساء اليوم على ملعب الأول بارك في الرياض، ومن المتوقع أن يلعب تاليسكا أساسيًا بجانب كريستيانو رونالدو وجلال الدين ماشاريبوف وعبد الرحمن غريب في الهجوم.

تاليسكا ورونالدو بجانب ألفارو جونزاليس وعبد المجيد الصليهم مهددون بالغياب عن المباراة النهائية حال حصولهم على بطاقة صفراء خلال مواجهة الليلة، وذلك في حال نجح النصر في تخطي الوحدة والتأهل لمواجهة الهلال في النهائي.

الفراج وخلال حلقة أمس من برنامجه "أكشن مع وليد" أشار إلى أن البعض يتحدث عن سعي تاليسكا للحصول على بطاقة صفراء خلال مباراة الليلة للهروب من المباراة النهائية بسبب ارتباطه بحفلة في البرازيل خلال نفس الموعد المقترح للعب نهائي الكأس.

وأضاف "يتحدث العديد من الجمهور النصراوي حول ارتباط تاليسكا بحفلة في نفس موعد المباراة النهائية، ولذا سيكون اللاعب تحت عيون النصراويين ليُشاهدوا إن تعمد الحصول على بطاقة صفراء أمام الوحدة لعدم لعب المباراة النهائية".

يُشار إلى أن كأس الملك هي فرصة النصر الأخيرة لإنقاذ موسمه من "صفر" جديد بعد تعقد موقفه في المنافسة على لقب الدوري إثر خسارته الأخيرة أمام الهلال ومنحه الفرصة للاتحاد للابتعاد بالصدارة بفارق 6 نقاط.

Shahid