"كلامك عاطفي" .. جدال عنيف بين وليد الفراج وعبدالله فلاته لاتهام الهلال بالاستفادة من أخطاء التحكيم!

الهلال ينتزع صدارة دوري روشن من الاتحاد..

يبدو أن الناقد الرياضي عبد الله فلاته، قرر الدخول في صدام جديد، وهذه المرة مع الإعلامي وليد الفراج، بشأن الحديث عن الهلال واستفادته من الأخطاء التحكيمية.

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وعاد الهلال لصدارة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 37 نقطة، بعد فوزه على العروبة بخماسية نظيفة، في الجولة الرابعة عشرة، مستفيدًا من تعادل الاتحاد مع الفيحاء بنتيجة (1-1)، ليهبط العميد إلى الوصافة بفارق الأهداف عن الأزرق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال فلاته، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إنه لولا الأخطاء التحكيمية التي استفاد منها الهلال في مباراتي الشباب والرائد (في الجولتين 12 و13)، لكان الاتحاد في الصدارة، مضيفًا أن الشباب نُحر تحكيميًا في لقاء الهلال، كما طالب الناقدين التحكيمين محمد فوده وسمير عثمان، بتذكر القرارات الجدلية التي شهدتها المباراتان، بين طرد نادر الشراري في الأولى، وعدم إنهاء المباراة الثانية قبل لقطة الركلة الركنية، التي انتهت بهدف علي البليهي في اللحظة الأخيرة.

ورفض الفراج حديث فلاته، بشأن استفادة الهلال من أخطاء التحكيم، واصفًا إياه بأنه حديث عاطفي، و"كلام مدرجات" ليس كلام نقاد، فيما علّق الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال، بأن الرياض والاتفاق والعروبة كانت لديهم ركلة جزاء غير محتسبة أمام الاتحاد، وكذلك القادسية الذي لم يحتسب هدف له في مباراة العميد، فضلًا عن مدّ لقاء الفيحاء لـ12 دقيقة وقتًا بدل الضائع، رغم احتساب 9 دقائق فقط، ناهيك عن طرد كوليبالي "غير الصحيح"، على حد وصفه، مضيفًا "فقدان الصدارة واضح".

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ومنذ بداية الموسم الجاري، دخل عبد الله فلاته في أكثر من نقاش ساخن، كان أبرزها في مشادة مع محمد الشيخ، على خلفية مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، في الجولة الرابعة، وكذلك الصدام مع عبد العزيز الزلال بسبب سلسلة اللا هزيمة بين الهلال والأهلي على المستوى المحلي.