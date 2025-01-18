"هذا انتقام ولا تزيدون العيار" .. رسالة تحذير من وليد الفراج لجماهير الهلال بشأن علي البليهي!

"أنتم أوفياء طوال عمركم، لا تغيرون عاداتكم"

حذر الإعلامي السعودي وليد الفراج، جماهير الهلال من أسلوب تعاملها مع المدافع علي البليهي، أحد قادة الفريق، مشيرًا إلى ضرورة تقدير ما قدمه اللاعب للنادي طوال السنوات الماضية وعدم استهدافه دائمًا.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

ولا يعيش علي البليهي (35 عامًا) أفضل مواسمه مع الهلال، حيث يتلقى انتقادات دائمًا بسبب تراجع مستواه وارتكاب بعض الأخطاء خلال مباريات الزعيم وحتى مع المنتخب السعودي في الفترة الماضية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال وليد الفراج في برنامجه "أكشن مع وليد" على قناة "MBC أكشن": "أعلن أن البليهي لديه انخفاض في المستوى، وفي المباريات الأخيرة ارتكب أخطاء فادحة، لكن في نفس الوقت أعرف أن جمهور الهلال ما زال يذكر اللحظات الجميلة التي أسعدهم فيها علي البليهي".

وأضاف: "جمهور الهلال معروف بالوفاء الكبير لنجومه الذين خدموه وبذلوا جهدًا كبيرًا لرفع اسمه في أهم الأحداث التي مرت على الفريق السنوات الماضية، والبليهي واحد من هؤلاء النجوم".

وتابع الفراج: "رسالة جمهور الهلال بشأن تراجع مستوى البليهي وصلت للإدارة والمدرب وحتى للاعب نفسه، لكن استمرار التركيز على اللاعب بالضغط سيربكه، ويدفعه لارتكاب أخطاء أكبر في المباريات".

وأكمل: "المحبون يوصلون الرسالة مرة، لكن استمرار استهداف للاعب غير مقبول، فهو قدم لحظات جميلة سابقة، أتمنى من الهلاليين ألّا يزيدوا العيار عليه. والرسالة وصلت".

GOAL

وختم: "أكثر من هذا يكون فيه انتقام من اللاعب، والبليهي لا يستحق هذا الانتقام، إذ نذكر له عشرات المواقف والبطولات التي جلبها للنادي، أنتم أوفياء طوال عمركم، لا تغيرون عاداتكم".