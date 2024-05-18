وليد الفراج مازحًا: 99 دقيقة لا تكفي لإسقاط الهلال .. وميتروفيش أنقذ "الضحية"

أشاد الإعلامي السعودي وليد الفراج، بقدرة الهلال على العودة أمام غريمه النصر في ديربي الرياض وخروجه بنقطة تعادل حفظت سجله الذهبي في دوري روشن بدون هزيمة حتى الآن.

الهلال خطف تعادلًا قاتلًا من غريمه ومضيفه النصر بنتيجة (1-1، أمس الجمعة على ملعب "الأول بارك" في قمة مباريات الجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين.

تقدم النصر عن طريق أوتافيو مونتيرو بعد 23 ثانية على صافرة البداية في أسرع أهداف الموسم، لكن الهلال أدرك التعادل عن طريق ألكسندر ميتروفيتش من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني (10+90).

وقال وليد الفراج في مقدمة برنامجه "أكشن مع وليد": "الهلال كاد يسقط في أول هزيمة خلال المنافسات المحلية، لعب النصر 99 دقيقة متقدمًا، لكنها لا تكفي لإسقاط الزعيم الذي عاد في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع".



ومازح الفراج ضيفيه الإعلاميين عبد العزيز الزلال وهاني الداوود، مؤكدًا أن هدف تعادل الهلال الذي سجله ميتروفيتش منع الداوود من أن يجعل الزلال ضحية هذه الحلقة.

وأضاف: "المباراة كان من الممكن ألا تنتهي بالتعادل خصوصًا أنها شهدت العديد من الفرص المحققة، لولا تألق الحارس الهلالي ياسين بونو الذي زاد عن مرمى الضيوف وحرم النصر من الفوز".

وحافظ الهلال على سجله خاليا من الخسارة في الموسم الجاري من المسابقة المحلية بعد 29 فوزا، و3 تعادلات، لكن سلسلة انتصاراته توقفت بعد أن بلغت 24 مباراة على التوالي، حيث بات على بعد مباراتين فقط من تحقيق لقب الدوري بلا هزيمة للمرة الثانية في تاريخه، والثالثة في تاريخ دوري المحترفين (منذ 2008-2009).