يقصد وليد الفراج؟ .. تركي العجمة عن "التلون" في قضية روبرتو مانشيني: قلتها قبل شهر وحصل!

معركة إعلامية "مرتقبة" بسبب روبرتو مانشيني..

تباهى الإعلامي الرياضي تركي العجمة، بـ"رأيه السابق" ضد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، الذي بات قريبًا من الإقالة؛ حسب جميع التقارير.

العجمة كان من أوائل الذين هاجموا مانشيني، حتى عندما كان يحقق الانتصارات مع المنتخب السعودي، إلا أن الإعلامي الرياضي تعرض لانتقادات عنيفة من البعض، مع اتهامه بـ"التأثير السلبي" على الأخضر، في رحلته نحو التأهل إلى كأس العالم 2026.

وقتها وتحديدًا في السادس من سبتمبر 2024.. حذر الإعلامي الرياضي من ما اعتبرهم "المتلونين"؛ قائلًا: "الذي هاجم الإعلام ولاعبي المنتخب من أجل مانشيني؛ لا تصدقه إذا جاء اليوم وهاجم مانشيني ودافع عن اللاعبين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد مرور أكثر من شهر.. يبدو أن حديث العجمة بدأ يتحقق على أرض الواقع؛ حيث الجميع الآن يهاجم مانشيني ويطالب بإقالته، بعد التراجع الكبير في النتائج، حتى هؤلاء الذين كانوا يدافعون عن المدير الفني الإيطالي سابقًا.

وفي هذا السياق.. كتب العجمة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء؛ ساخرًا: "قلتها قبل أكثر من شهر وحصل.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"؛ في إشارة إلى تحذيره من "المتلونين".

البعض ربط بين تغريدة العجمة؛ وأنه يقصد الإعلامي الرياضي الآخر وليد الفراج، الذي كان من أكبر المدافعين عن روبرتو مانشيني، في الفترة الماضية.

لكن.. الفراج انقلب على مانشيني بعد الخسارة من اليابان والتعادل مع البحرين، واصفًا ما يفعله المدرب الإيطالي بـ"الفيلم الهندي"، الذي يدمر المنتخب الوطني.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية خسر (0-2) أمام اليابان، ثم تعادل (0-0) مع البحرين، في المباراتين اللتين أقيمتا على أرضية ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.