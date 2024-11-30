"هل كانت هذه نسختك بالذكاء الاصطناعي؟" .. وليد الفراج يحرج ضيفه بسبب تغريدة "إدمان الهلال لركلات الجزاء"!

النصر الأكثر حصولا على ركلات جزاء بدوري روشن

وقع الإعلامي السعودي هاني الداود، في موقف محرج من أحد متابعي برنامج "أكشن مع وليد"، بعدما أعاد نشر تغريدة سابقة له، تتعلق بإدمان مشجعي الهلال لركلات الجزاء.

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واستعرض الإعلامي الفراج خلال فقرة نقطة نظام ببرنامجه على قناة "MBC أكشن"، التي يقدم خلالها آراء الجماهير، تغريدة من أحد المتابعين، يطالب فيها هاني الداود برأيه بعدما حصل على 6 ركلات جزاء هذا الموسم، وبات أكثر الفرق حصولًا على ركلات الجزاء في الدوري السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واستغل هذا المشجع تغريدة سابقة نشرها الداود، ملمحًا فيها إلى استفادة الهلال من ركلات الجزاء، حتى أن الزعيم أصبح "مدمنًا" لهذه الركلات، وهنا تدخل الفراج بتعليق ساخر مطالبًا ضيفه بالرد على هذا التساؤل.

وقال الفراج: "الداود في وضع صعب الآن، نرجع لترتيب ركلات الجزاء في دوري روشن ونشوف رأي الأستاذ هاني هل تغير؟ أم أن التغريدة كانت من نسخته بالذكاء الاصطناعي؟ يجب أن ترد على المشاهد".

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ورد الداود: "هذه التغريدة كانت لصديق شخصي، إدمان ركلات الجزاء المستحقة هذا أحلى إدمان، وجميع الركلات التي حصل عليها النصر مستحقة".

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وعاد النصر لطريق الانتصارات في دوري روشن، بفوزه على ضمك بنتيجة (2-0)، على ملعب الأول بارك أمس الجمعة، حيث وقع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على ثنائية اللقاء، وكان هدفه الأول من ركلة جزاء.