وليد الركراكي مدافعًا عن المغرب: لماذا لم يلعب كيليان مبابي للكاميرون أو الجزائر؟!

موقف براهيم دياز يشغل الشارع الرياضي المغربي، فهل يفضل إسبانيا على أسود الأطلس؟

تحدث وليد الركراكي؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، عن قضية تجنيس اللاعبين ورفضه محاولات إقناع أي لاعب بتمثيل منتخب بعينه، إنما ينتظر أن يخرج القرار من اللاعب نفسه، مستشهدًا بموقف الثنائي الإسباني لابورت والفرنسي كيليان مبابي.

أكثر ما يتعلق بهذه القضية حاليًا هو اللاعب براهيم دياز، الذي لا يزال يتأرجح بين منتخب إسبانيا ونظيره المغربي، وينتظر المغاربة قراره النهائي، خاصةً في ظل استدعائه لمعسكر لا روخا، استعدادًا لتصفيات كأس أوروبا 2024، بينما سبق هذا اجتماع الركراكي به في إيطاليا، لمعرفة موقفه من أسود الأطلس.

وقال الركراكي، خلال حوار مع صحيفة " El País" الإسبانية: "مزدوجو الجنسية فقط هم من يعرفون معنى هذا الازدواج، لا أحد يمكنه أن يضع نفسه مكان شخص ولد في أوروبا لأب مغربي أو كولومبي أو بيروفي، أنا على سبيل المثال أشعر بالامتنان لفرنسا، حيث نشأت ومارست كرة القدم، لكن لا يمكنني نسيان تاريخ أجدادي، لذلك أطلب من اللاعبين ألا يأتوا لتمثيل المغرب كخيار ثانٍ بعد عرض أنفسهم على منتخبات البلاد التي نشأوا بها".

وأضاف: "التجنيس لا يعني فشلًا اجتماعيًا للبلد الأم، لكن هو فقط تعبير عن شعور داخلي كما فعل لابورت واختار تمثيل إسبانيا بدلًا من فرنسا، لا يمكننا أن نقول أن فرنسا قد فشلت!، فربما شعر لابورت بانتمائه لإسبانيا أكثر خلال التدريبات".

المدير الفني لأسود الأطلس اختتم: "لماذا لم يمثل كيليان مبابي منتخب الكاميرون أو الجزائر واختار فرنسا؟، من الطبيعي أن يختار الأطفال البلد التي نشأوا بها، وهي هي حالة براهيم دياز أيضًا، فقد بلغ عامه الـ23 وأصبح قادرًا الآن على اختيار أي المنتخبين سيمثل".