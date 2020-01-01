وكيل نجم بايرن ميونخ يرد على عروض نيوكاسل

مارتن جارسيا كويلون وكيل النجم الإسباني لوكاس هيرنانديز يرد على أنباء رحيله لصفوف نيوكاسل الإنجليزي.

كشف مارتن جارسيا كويلون وكيل اللاعب الإسباني لوكاس هيرنانديز مدافع بايرن ميونخ الألماني عن موقفه من أنباء ربط موكله بالانضمام لصفوف نيوكاسل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كويلون ونقلتها على لسانه شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن اللاعب مستمر في صفوف الفريق البافاري.

وقال كويلون نافيًا فكرة الرحيل بشكل نهائي: "لوكاس هيرنانديز لن يترك بايرن ميونخ، بكل تأكيد سيستمر في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة".

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وكانت تقارير صحفية ألمانية قد خرجت بالأمس وأكدت على وجود رغبة من قبل نادي نيوكاسل في ضم اللاعب لصفوفه بداية من الموسم المقبل.

جاء هذا على مسؤولية صحيفة "بيلد" والتي أكدت أن النادي الإنجليزي قد رصد مبلغًا ضخمًا للغاية للحصول على خدمات اللاعب.

ويعد لوكاس هيرنانديز هو صاحب القيمة الأعلى في صفقات بايرن ميونخ عبر التاريخ، حيث انضم للنادي البافاري مقابل 80 مليون يورو في الصيف الماضي.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن نادي نيوكاسل قد أوشكت ملكيته على الانتقال لصندوق الاستثمار السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.