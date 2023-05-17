وكيل ناجلسمان: كان قرارًا سليمًا الا يوافق على تدريب تشيلسي!

المدرب الألماني كان الاختيار رقم 1 بالنسبة للبلوز

تطرق فولكر ستروث وكيل أعمال المدرب الألماني يوليان ناجلسمان إلى العروض التي وصلت إلى موكله خصوصًا من قبل تشيلسي، مفاجئًا الكل بتصريحات عن وضعية البلوز المأزومة.

وقال ستروث في تصريحات لصحيفة "بيلد": "أستطيع أن أؤكد أن تشيلسي كانوا سريعين في التواصل مع ناجلسمان عقب ترك بايرن ميونخ، كانت محادثات هاتفية".

وأكد: "كان قرارًا صحيحًا ألا يذهب إلى هناك، إنه نادٍ مأزوم في الوقت الراهن، خصوصًا بعد سياستهم التعاقدية وإنفاق أموال طائلة دون توقع لما يمكن أن يتم استغلال ذلك به، وكانت هناك بعض المشاكل الأخرى".

وأشار إلى أن ناجلسمان كان "رقم 1" بالنسبة لهم، قائلًا: "كانت تلك هي معلوماتنا، كنت متأكدًا من إتمام تلك الصفقة لو كان هو قد أراد ذلك".