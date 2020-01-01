وكيل موهبة برشلونة: تشيلسي يسبق ريال مدريد ويوفنتوس لضمه

معركة بين ريال مدريد وتشيلسي ويوفنتوس على موهبة برشلونة

كشف كارلوس باروس وكيل أعمال مدافع برشلونةالحالي خافيير مبويامبا أن إتمام انضمامه إلى البلوجرانا لم يكن سهلًا على الإطلاق.

وانضم المدافع الشاب إلى برشلونة إلى خلال الميركاتو الصيفي الماضي، حيث عانى الفريق الكتالوني من أجل ضمه في النهاية.

وحول ذلك، قال كارلوس باروس وكيل أعمال مدافع برشلونة المنضم حديثًا خافيير مبويامبا أنه كبار الأندية الأوروبية تتابع اللاعب.

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وأضاف: "لقد اصطف عمالقة أوروبا من أجل متابعة موهبة هولندا والبالغ من العمر 19 عامًا فقط عن قرب ومحاولة التعاقد معه"

وتابع: "التوجهات التي يعيشها ريال مدريد حاليًا بالبحث عن اللاعبين الشباب وصغار السن والمواهب حول العالم جعلته أحد المهتمين بمبويامبا"

وأردف: "يوفنتوس كذلك يريد الجمع بينه وبين ماتياس دي ليخت كثنائي شاب يقود دفاعات الفريق لفترة طويلة من أجل تدعيم صفوف الفريق"

وأكمل: "في الوقت الحالي تشيلسي يسبق كليهما وهو الأقرب للظفر بخدماته، حيث أن هناك تواصل بين إدراتي البلوز والفريق الكتالوني"

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يذكر أن ريال مدريد ويوفنتوس قد ارتبطا في الوقت ذاته بمفاوضات مع العديد من اللاعبين الشباب في أوروبا وخارجها وفقًا لسياسة كليهما.