وكيل محمد صلاح يضرب آمال باريس سان جيرمان حول "لقاء المغرب"

هل صحت تلك التقارير؟

الأمور تشتعل من جديد حول احتمالية رحيل محمد صلاح عن ليفربول ووصول عرض من باريس سان جيرمان ولو على سبيل شفهي لـ"الملك المصري".

هذه المرة، زعمت تقارير فرنسية بأن محمد صلاح التقى رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي في المغرب، وعقدا حديثًا حول أن يهبط النجم المصري بديلًا لليونيل ميسي في باريس.

إلا أن وكيل المصري، رامي عباس، نفى ذلك جملة وتفصيلًا وباختصار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تغريدة له قال ردًا على تلك التقارير: "لا لم يفعل ذلك (لقاءهما في المغرب)، هذه هي القصة القصيرة". ليغلق الباب أمام الاجتهادات الفرنسية حول ذلك اللقاء المزعوم بين النجم المصري والمالك القطري.

يذكر أن الخليفي كان قد حضر إلى المغرب من أجل متابعة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والأهلي المصري، بينما عسكر صلاح مع منتخب بلاده لملاقاة غينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا.