وكيل لاوتارو يكشف حقيقة انتقاله إلى ريال مدريد

بعد انتشار العديد من الأنباء الفترة الأخيرة

كشف أليخاندرو كامانو وكيل أعمال المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز عن حقيقة المفاوضات مع ريال مدريد من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الأمور في الوقت الحالي تسير نحو تجديد عقد لاوتارو مع إنتر، في انتظار الاجتماع بين النادي الإيطالي واللاعب مع وكيله.

الساعات القليلة الماضية، شهدت بعض التكهنات حول دخول ريال في سباق التعاقد مع الدولي الأرجنتيني.

وهو ما رد عليه وكيله في تصريحات لموقع "Fcinter1908.it":"مفاوضات بيني وريال مدريد؟ لا يوجد أي شيء من هذا القبيل".

وأضاف:"لاوتارو سعيد بفوزه بالدوري الإيطالي ولا يزال لديه عقد لمدة عامين مع النادي في الوقت الحالي".

وتابع:"لا يوجد أي شيء لتوضيح مستقبله، الموعد النهائي في عام 2023 وهذه الحقيقة الوحيدة التي يمكن الحديث عنها".

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يذكر أن صاحب الـ23 سنة الذي كان قريبًا من برشلونة الصيف الماضي، سجل 17 هدفًا في 44 مباراة مع إنتر هذا الموسم.