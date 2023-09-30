وكيل لاوتارو: السوق السعودي لا يُقاوم ولكن هذا كان رده على كل العروض!

المهاجم الأرجنتيني ارتبط كثيرًا بالرحيل عن إنتر

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كشف أليخاندرو كامانو وكيل أعمال المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، عن تلقي اللاعب بعض العروض السعودية خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

مارتينيز يقضي موسمه السادس مع إنتر ويظل مرتبطًا بعقد مع النادي الإيطالي حتى 2026، وارتبط مؤخرًا بالانتقال لتشيلسي أو ريال مدريد أو الدوري السعودي.

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وقال كامانو في تصريحات لقناة "TV Play":"لاوتارو لا يريد سماع أي شيء آخر غير إنتر، السوق السعودي به الكثير من الإغراءات وهناك أيضًا بعض الأندية الأخرى".

وأضاف:"عندما أخبرته بهذه الاحتمالات المطروحة أمامه قال لي "إنتر، إنتر" الشعور بالانتماء مهم وهو موجود بشكل كبير عنه لذلك هو لم يستمع لأي شيء آخر".

وتابع:"هذا الصيف تحدث العالم كله عن احتمالية انتقاله إلى فريق آخر لكنه قرر البقاء لأنه يحب راحة البال وإنتر فريقه المفضل، لذلك أعتقد أن التجديد أمر محتمل حيث تحدثنا عن ذلك مع إنتر ولاوتارو نفسه".

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يذكر أن مارتينيز يقدم بداية رائعة مع إنتر هذا الموسم حيث سجل 6 أهداف في 7 مباريات لعبها بدوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي.

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