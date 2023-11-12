"تأكد قبل أن تتهم موكلي" .. وكيل لاعب الاتفاق يهاجم ستيفن جيرارد والنادي يرد!

ستيفن جيرارد يدخل في أول أزمة مع لاعب في الاتفاق..

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فتحت مواجهة الاتفاق والفيحاء باب لأزمة بين الإنجليزي ستيفن جيرارد؛ المدير الفني للأول، ولاعبه محمد الكويكبي، خرج على إثرها وكيل الأخير جراح الظفيري للدفاع عن موكله.

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النواخذة تعادلوا أمس السبت، أمام الفيحاء سلبيًا دون أهداف، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، وعقب المباراة، وبسؤال الإعلام عن أسباب غياب للاعب محمد الكويكبي، علق الإنجليزي: "لقد غاب عن المران ثم حضر يوم الخميس الماضي وتحدث مع طبيب الفريق، موضحًا أنه مريض ثم استقل سيارته وغادر النادي، وتركني لا زلت أبحث عن أسباب تصرفه!".

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من جانبه، خرج الظفيري للدفاع عن الكويكبي، مؤكدًا أنه خضع للفحص من قبل طبيب الفريق وذهب لإحدى المستشفيات بعدها، وتم تزويد النادي بتقريره الطبي، مضيفًا في تصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط" : "على جيرارد أن يتأكد من معلوماته من طاقمه قبل أن يخرج للإعلام ويصرح بهذا الشكل!".

أما عن موقف الاتفاق، فتكفل عمر الجغيمان؛ رئيس دائرة الإعلام والاتصال في النادي بالرد مؤكدًا رواية المدرب الإنجليزي، خلال تصريحاته لـ"الشرق الأوسط" أيضًا، بل وزاد أن طبيب الفريق تأكد بنفسه عدم معاناته من أي أمراض قبل مغادرته لمقر التدريبات إلا أن اللاعب لم يستجب له، مستدلًا على كذب ادعاءاته بخوضه تدريبات في الصالة الرياضية أمس السبت، بشكل طبيعي.

وواصل المسؤول الاتفاقي دفاعًا عن المدرب: "نكن في النادي كل الاحترام للظفيري، ولدينا تعاملات معه وستستمر وكذلك نحترم اللاعب، لكن نرفض الإسقاط على جيرارد، حيث أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم الكويكبي بنفس الموقف، وتمت معاقبته وقتها وتحذيره من تكرار ذلك، لكن المشكلة أنه رفض الاستئذان من الجهاز الفني والجهاز الإداري مخالفًا تعليمات الطبيب الصريحة".

يذكر أن الكويكبي شارك الموسم الجاري في 13 مباراة مع جيرارد، سجل خلالها هدفًا وصنع اثنين آخرين.

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