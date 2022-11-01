وكيل كلوب يوضح حقيقة استقالته من ليفربول

فترة صعبة يمر بها المدرب الألماني

خرج مارك كوسيكي وكيل أعمال المدرب الألماني يورجن كلوب، لتوضيح كافة الأمور الخاصة برحيله عن ليفربول وإمكانية استقالته من النادي.

ليفربول يمر بفترة حرجة خلال الموسم الحالي، بسبب الهبوط الواضح في مستوى الفريق، بالإضافة لنتائجه التي جعلت إمكانية منافسته على الدوري الإنجليزي شبه مستحيلة.

وقال كوسيكي في تصريحات نقلها الصحفي فلوريان بليتنبرج:"يمكنني أن أؤكد أن يورجن كلوب ليس لديه أي نية للاستقالة من ليفربول، النادي يضع في اعتباره المشاكل المتراكمة التي يعاني منها الفريق منذ الموسم الماضي وحتى بداية هذا الموسم".

وأضاف:"يورجن يتمتع بدعم المسؤولين وهو على اتصال دائم بهم، إنه يحب النادي والفريق والجماهير، وهو مصمم على الاستمرار وإكمال مسيرته في ليفربول، لأنه لم يمدد عقده حتى 2026 من دون هدف".

يذكر أن ليفربول يحتل المركز التاسع بجدول الدوري الإنجليزي بعد 12 مباراة من البطولة خلف آرسنال المتصدر بـ16 نقطة، لكنه ضمن التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.