وكيل كلوب يحسم الجدل تمامًا حول انتقاله لتدريب ألمانيا

هل يتولى كلوب قيادة منتخب ألمانيا خلفًا لـ هانز فليك؟ وكيل أعماله يُجيب..

علق مارك كوسيكي، وكيل أعمال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على إمكانية توليه قيادة المنتخب الألماني خلال الفترة المقبلة.

ورحل هانز فليك عن مقاعد بدلاء منتخب ألمانيا بعد السقوط المخيب للآمال أمام اليابان بنتيجة 4/1، ليُصبح كلوب أحد الأسماء المطروحة على الطاولة لخلافته.

وقال كوسيكي في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليفربول إيكو": "يورجن لديه عقد طويل الأمد مع ليفربول وليس متاحًا لمنصب المدير الفني للمنتخب الألماني".

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كلوب وقع عقدًا طويل الأمد مع ليفربول في الصيف الماضي، يُبقيه على رأس القيادة الفنية للفريق حتى عام 2026.

الجدير بالذكر أن كلوب تولى قيادة ليفربول منذ عام 2015، نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى كأس إنجلترا.